"أبو قير للأسمدة": إحلال الهيدروجين بدلًا من الغاز لإنتاج منتجات صديقة للبيئة

كتب هانى الحوتى

تعتزم إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، استكمال جهودها لتحقيق نمو مستدام ومتنوع فضلًا عن التوسع في أعمال الشركة، وتعزيز تواجدها، وفي الوقت ذاته تعكف إدارة الشركة على البحث عن الفرص الاستثمارية التي تتسم بمقومات النمو الجاذبة.

وفي هذا الصدد، تدرس شركة أبو قير للأسمدة البدائل الخاصة بمشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا أبو قير (3)، بحيث تكون أوفر من ناحية التكلفة الاستثمارية والتشغيلية وأقل من حيث فترة التنفيذ والتوقف وتحقق أعلى استفادة للشركة من خلال إضافة منتجات جديدة طبقًا للاتجاهات العالمية، وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.

وبالنسبة لمشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2.5 ميجا وات، قالت شركة أبو قير، إنه تم إسناد أعمال تنفيذ محطات طاقة الشمسية إلى الهيئة العربية للتصنيع؛ لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتوريد وتركيب المحطات نحو 88.32 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ عام وجاري محاولة خفضها.

أما مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، قالت شركة أبو قير للأسمدة، إنه جاري المضي قدمًا في دراسة مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

وبالنسبة لمشروعا الشركات الشقيقة، كشفت شركة أبو قير للأسمدة، عن آخر تطورات شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، والتي تملك نسبة مساهمتها فيها 45%، قائلًا إن المشروع يهدف لإقامة مجمع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 2400 طن يوميًا، والأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميًا، وحامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طن يوميًا، على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا)، ويساهم المشروع في كل من شركة أبو قير للأسمدة بنسبة 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنفس النسبة، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

أضافت أنه تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة، وتشكيل مجلس إدارتها وجاري المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية للمشروع، ومنها اختيار قائمة مقاولي العموم المؤهلين، وتحديد قائمة مانحي الرخص لوحدات المشروع، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لطرحها على قائمة مقاولي العموم المؤهلين، وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وخلافه.

أشارت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية مع إحدى الشركات الصينية؛ لإمكانية توريد الهيدروجين الأخضر لمشروع أبو قير للمغذيات الزراعية، كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لإمداد المشروع بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي تعتبر المادة الخام لإنتاج سماد نترات الأمونيوم.

وبالنسبة لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، قالت شركة أبو قير للأسمدة، إنه جاري العمل على إيجاد أنشطة تضمن للشركة استمراريتها، وأعدت دراسة متكاملة للدخول في مشروع رفع تركيز خامات الفوسفوريك محققة الجودة، وتصنيع أسمدة فوسفاتية مركبة، كما تم الانتهاء من المستندات اللازم لقيامها بالحصول على تراخيص حق استهلاك خام الفوسفات بالإضافة إلى دراسة شراء خامات وأسمدة من شركات أخرى وبيعها لصالحها مع تحقيق هامش الربح.

وبالنسبة لشركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، قالت شركة أبو قير، إنه تم التواصل مع شركتي برايون وكي، لإعداد دراسة فنية اقتصادية لتخفيض حجم الإنتاج لمصنع حامض الفوسفوريك ليصبح 50% من حجم الإنتاج الحالي وبتكلفة تقديرية قدرها 605 ملايين دولار، مع الاعتماد على حصة المساهمين فقط في التمويل مع العرض على اللجنة الفنية المالية، تمهيدًا لعرض التوصيات على مجلس إدارتها.