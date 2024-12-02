وزير الرى: الانتهاء من 45% من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية.

قال سويلم أنه فى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الاستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضى، فإنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو 12.800 على ترعة الإسماعيلية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات القنطرة، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات، وقد بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس الماضى، ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ فى شهر نوفمبر من العام الحالى، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى 45% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة 40%.

وجه سويلم أجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعلية، وتتكون القنطرة من ("10" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات القليوبية والشرقية والاسماعلية وبورسعيد والسويس.