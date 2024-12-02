وزارة الصحة تكشف تفاصيل تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من التأمين الصحى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت 6 محافظات وهي (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس).

وتابعت وزارة الصحة والسكان في بيان إنجازاتها خلال عام 2024: تم العمل في 4 محافظات، وجاري التشغيل التجريبي لمحافظتي أسوان والسويس وتستهدف 6,282,195 مواطن.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 33 مليون خدمة صحية، بإجمالي تكلفة 51,2 مليار جنيه، كما تم تسجيل واعتماد 168 منشأة، و90 وحدة ومركزا معتمدا، بالإضافة إلي 14 مستشفى تم اعتمادها وتسجيلها.

واستكملت وزارة الصحة: تعد مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، مشيرة إلي بلوع متوسط رضاء المنتفعين عن الخدمات الُمقدمة 89 %.

بينما المرحلة الثانية تشمل 5 محافظات وهي (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء) وتستهدف 12,800,159 مواطن، وإجمالي مستشفيات المرحلة الثانية 63 مستشفى بإجمالي طاقة استيعابية 11,008 سرير، بينما إجمالي الوحدات والمراكز المستهدفة خلال المرحلة الثانية 669 وحدة ومركزا.