وزارة الصحة: إصدار 9.7 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لـ3.9 مليون مريض

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 9.7 مليون قرار لحوالي 3.9 مليون بتكلفة 46 مليار جنيه، خلال العام الجاري 2024، وبلغ عدد من تم مناظرتهم بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة عن طريق تقنية الفيديوكونفرانس دون الحاجة إلي الحضور لمقر المجالس الطبية 17209 مرضى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في نشرة حصاد أعملها خلال عام 2024، أنه تم تصميم موقع إلكتروني للمواطنين يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع يقوم المواطن طالب الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلاله بتسجيل طلبات الكشف الطبى، وكذلك الاستعلام ومتابعة الطلبات فى المراحل المختلفة علي الموقع : http://pod.mohp.gov.eg.، وتم التشغيل الفعلي للمنظومة الإلكترونية بتاريخ 14/1/2022 وحتى 5-6-2024 وبلغت أعداد المواطنين الذين تم الكشف عليهم (1098402).

وتابعت الصحة: بلغ عدد من تم مناظرتهم أمام اللجان الطبية 294505 مواطنين.