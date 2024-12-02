وزارة الصحة: تسجيل7 ملايين حالة ميلاد ووفاة بالمنظومة المميكنة خلال 2024

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث برنامج ميكنة التطعيمات الروتينية الإلكتروني وتفعيله بجميع المحافظات، حيث تم تسجيل حوالى 5,459,992 حالة ميلاد، 1,588,496 حالة وفاة بمنظومة المواليد والوفيات المميكنة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان خلال نشرة حصاد انجازاتها 2024: تم إدراج (19) مكتب صحة بالمحافظات ضمن مشروع مكاتب الصحة المتميزة لتقديم خدمة التطعيمات الغير روتينية وتجهيز تلك المكاتب ورفع كفاءة الخدمة بها.

وفي اطار خطة وزارة الصحة لإتاحة البيانات والربط مع الجهات المستفيدة من قاعدة بيانات المواليد والوفيات تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان لمدة 5 سنوات إضافية تبدأ من إبريل2022 للاستفادة من البنية المعلوماتية في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



كما تم توقيع ملحق بروتوكول تعاون لإتاحة بيانات الرقم القومى والتوقيت والتاريخ لحالات الوفاة وسداد مقابل مادى للخدمة يوزع بالنسب الاتية: ( وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 20%-وزارة الصحة والسكان20%-شركة I-score الشركة الإئتمانية 20% -إستدامة المشروع40%).