اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان تحقق التوازن بين النمو والموارد المتاحة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:04 م
وزارة الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان تحقق التوازن بين النمو والموارد المتاحة وزارة الصحة - أرشيفية

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

وأضافت وزارة الصحة والسكان خلال نشرة إنجازات 2024: الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مؤكده  التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيـــق التنمية المستدامة بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقبالة وذلك في إطار خطة الوزارة لتقليل معدلات الولادة القيصرية والعودة مرة أخرى إلى الولادة الطبيعية؛ للحفاظ على صحة الأم والجنين.

وتابعت: تم الانتهاء من الخطة التنفيذية 2024-2025  الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية.

كما  تم تدشين المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى انعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم وحضر المؤتمر عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.







الصحة

السكان

الاستراتيجية الوطنية للسكان

صحة الام والجنين

القبالة



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