لواء إسرائيلى متقاعد: نتنياهو يقود حربا بلا رؤية استراتيجية وعليه الاستقالة

محمد جمال

قال اللواء الإسرائيلى المتقاعد إسحاق بريك إن الإرهاق واضح في صفوف الجنود الإسرائيليين والكثير منهم لم يعد لديه رغبة فى القتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكد بريك أن الجنود الإسرائيليين فقدوا الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبالقيادة السياسية وبرئيس الأركان، مشيرا إلى أن نتنياهو وهاليفى يقودان حربا بلا رؤية استراتيجية وعليهما الاستقالة.

وأضاف بريك أن هاليفى لا يتمسك بمواقفه حتى يرضى مسؤوليه ويحافظ على منصبه، مشيرا إلى أنه لم يكن للشعب اليهودى عبر الأجيال قائدا تخلى عن 101 رهينة مرتين.

وأكد بريك أن نتنياهو تخلى عن الرهائن بدافع مصلحة ضيقة للحفاظ على حكومته ومنصبه.

وأشار بريك إلى أن نتنياهو تخلى عن الرهائن مرتين الأولى عندما سمح باختطافهم والثانية بقراره الخاطئ بعدم تحريرهم.