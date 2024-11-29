إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد مناقشة أمنية مع كبار المسؤولين بشأن سوريا ولبنان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة أمنية مع كبار المسؤولين بشأن سوريا ولبنان.



وكان الجيش الإسرائيلى قال إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله تم خرقه بعد وصول من وصفهم بأنهم أشخاص مشتبه بهم، بعضهم كانوا في مركبات، إلى عدد من المناطق في جنوب لبنان.



وجاء الاتهام الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان مصادر أمنية لبنانية أن دبابات إسرائيلية هاجمت ست مناطق في جنوب لبنان. ولم يصدر تعليق بعد على واقعة الدبابات .

