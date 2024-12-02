عدد الأسئلة ومواصفة امتحان العربى لأولى وثانية ثانوى الترم الأول 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي يتضمن سؤالين مقالى مخصص لهما 10 درجات بنسبة %17، و50 سؤالا موضوعيا بـ 50 درجة بنسبة %83 ، بناء على القرار الوزاري 138 تصحح الورقة الامتحانية من60 وتنقسم على 2 ، ثم تضاف 70 درجة أعمال سنة لتصبح الدرجة 100، ثم تطبق المعادلة التالية: درجة الطالب × 80 على 100= الدرجة الحاصل عليها الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ضوابط الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها في المقررة.

- تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية والمرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي)

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل مواصفة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول من خلال الدخول على الرابط التالى

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