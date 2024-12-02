اليوم السابع
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وتقليل عدد أعضاء لجنة اختيار القيادات الجامعية..

تعديلات جديدة فى لجان اختيار القيادات الجامعية أبرزها لقاء الوزير مع المرشحين

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:01 م
تعديلات جديدة فى لجان اختيار القيادات الجامعية أبرزها لقاء الوزير مع المرشحين وزارة التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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كشف مصدر مسئول من الجامعات الحكومية، أن الاجتماع الأخير لـ المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد فى جامعة السويس يوم السبت الماضى، ناقش عددا من الضوابط الجديدة المتعلقة باختيار القيادات الجامعية والمقابلات الشخصية للمرشحين لمناصب رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم وكذلك عمداء الكليات بالجامعات الحكومية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المجلس أقر الضوابط الجديدة والتى تضمنت عدد من القواعد الإجرائية فى اختيار المناصب القيادية بالجامعات الحكومية، تمثلت فى تقليل أعداد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالجامعات لتصبح 7 أعضاء فى اختيار منصب رئيس الجامعة و5 أعضاء للمرشحين على منصب عميد كلية.

وتابع المصدر فى تصريحاته، أن من ضمن الضوابط الجديدة أيضا إتاحة الفرصة أمام وزير التعليم العالى لعقد لقاء مع المرشحين لمناقشة برامجمهم وذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة أو العميد أو نواب رئيس الجامعة وذلك فى حضور رئيس الجامعة.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم نشر الضوبط الجديدة بعد إقرارها فى الجريدة الرسمية تتضمن كافة التفاصيل والصلاحيات وآلية تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية.







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