برتوكولات تعاون وافتتاحات بجامعة السويس.. حصاد وزارة التعليم العالي × 7 أيام

محمد صبحى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع، وذلك على النحو الآتي:

(1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، والتعاون في تجهيز كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وفق المعايير الطبية الدولية، والتعاون في بناء الهيكل الأكاديمي لكلية الطب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين وتنمية قدراتهم؛ وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

(2) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بـ جامعة السويس، حيث استهل الوزير زيارته بافتتاح مبنى جديد بالمدينة الجامعية في منطقة المستقبل بالسويس، كما افتتح مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بعد ما تم الانتهاء من المرحلة الإنشائية، كما افتتح الوزير أعمال تطوير معامل كلية الثروة السمكية ووحدة تصنيع المنتجات السمكية، وافتتح الوزير أيضًا مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة الذي يعُد أحد ثمار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة أميديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بهدف تقديم خدمات لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وقد كان لإنشاء هذا المشروع تأثيرات واضحة على كافة مُنتسبي الجامعة، ونشر ثقافة التعامل، وخدمة الطلاب ذوي الإعاقة على أسس علمية، وبلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المركز نحو 5 مليون جنيه.

(3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

(4) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وخلال الاجتماع أكد الوزير على اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي حوالى 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.

(5) استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد جامعة تشينزين التكنولوجية الصينية، برئاسة البروفيسور دونج تشاو جون، نائب رئيس الجامعة، وناقش اللقاء تعزيز التعاون مع جامعة تشينزين وتبادل الخبرات في أساليب التدريس والتدريب، كما تم بحث منح درجات علمية مزدوجة، وإنشاء فرع مستقبلي للجامعة في مصر، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب في المجال التقني، وتناول النقاش أيضًا التوسع في التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

(6) شارك د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، وأكد الوزير حرصه على تشجيع البحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للمساهمة في توطين الصناعة الوطنية، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز بشكل كبير على ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى استثمار نتائج الأبحاث ودعمها بشكل فعال؛ بهدف تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة، موضحًا أن هذه السياسة تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية؛ مما يحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

(7) تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس، وخلال الجولة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما أشار إلى أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية وتوفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.

(8) التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من خبراء الناشر الدولي Springer Nature، برئاسة الدكتورة ماريا هودجز، مديرة النشر، والدكتورة شارلي إدواردز، الناشرة التنفيذية، والأستاذ محمد خليل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأشاد الوزير باتفاقية الشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، مرحبًا بفريق العمل خلال زيارته لمصر، وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تفعيل الشراكة وزيادة عدد المجلات المصرية المتعاونة مع الناشر الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى المجلات العلمية المصرية بما يتماشى مع نظيراتها العالمية، والارتقاء بمستوى الناشرين المصريين للوصول إلى المعايير الدولية المطلوبة.