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بخطوات بسيطة.. الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 03:10 م
بخطوات بسيطة.. الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة مخالفات المرور - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية لروادها، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، واستخراج شهادة المخالفات أونلاين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

وهناك عدة خطوات بسيطة للاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الإلكترونية، وهي..

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت  https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.







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