الكنيسة تشارك فى لقاء "المرأة بين الشرائع السمائية والقوانين الوضعية" بالغربية

كتب: محمد الأحمدى

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، شاركت اليوم، الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالغربية، فى لقاء "المرأة بين الشرائع السمائية والقوانين الوضعية".

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين الكنيسة الكاثوليكية بالغربية، وكلية الشريعة والقانون، بطنطا، حيث أقيمت الندوة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، فرع الغربية، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالغربية.



ومثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة: الأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأقباط الكاثوليك، بالمحلة الكبرى، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، وفادي عادل، ممثل العلاقات العامة والإعلام، بكنيسة الأقباط الكاثوليك، بطنطا.



وفي كلمته، أكد الأب أنجيلوس أن المرأة فى شريك أساسى للرجل، لأن الله خلق المرأة، لتكون معينًا للرجل، مشيرًا إلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر تقدر دور المرأة في الحياة.



وعقب الندوة، قام الأستاذ الدكتور حمدى سعد، عميد كلية الشريعة والقانون، بطنطا، بتكريم الحاضرين، مهديًا إياهم الدروع التذكارية.