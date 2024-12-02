أخبار مصر.. زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: نسعى لزيادة انخراط الشركات العالمية فى مشروعات إنتاج الطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مدبولى يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال نوفمبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة . وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة في إطار مسئولية وواجب مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هيئة التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025، لافتا الى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وزارة الزراعة تعلن انخفاض أسعار المواشى الحية بعد استقرار ثمن الأعلاف