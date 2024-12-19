مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 30349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 37388 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13341 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8334 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11435 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3114 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 8382 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هليثكير جروب، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 735 سهمًا، 12.5 ألف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 3500 سهم، 5 آلاف سهم، 6517 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 4800 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 68 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، واودن للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 1.25 مليون سهم، 894.5 ألف سهم، 112 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 4934 سهمًا.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3 آلاف سهم، 1043 سهمًا، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 400 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم سعيد بن عوضه بن سعيد العسيري عدد 1.3 مليون سهم بسعر 1.9606 جنيه بقيمة 2.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.93% إلى 5.2%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل قالت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بالمملكة العربية السعودية، من 100 ألف ريال سعودي إلى 1.1 مليون ريال، ممولة من 545 ألف ريال سعودي ممولة من حساب الدائن للشركة الأم (المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية) والظاهر بالمركز المالي 30 سبتمبر 2024، ومبلغ 455 ألف ريال سعودي ممولة من متحصلات زيادة رأس المال طبقًا لدراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة لاستخدام زيادة رأس المال في تمويل رأس المال العامل بالشركة في مصر ولشركتها في السعودية.

وفي نفس السياق قالت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن نسبة تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى في زيادة رأس مال الشركة من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بلغت 95.5%.



