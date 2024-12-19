البورصة تغرم 15 شركة 5 آلاف جنيه أبرزها حديد عز والقلعة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 15 شركة، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات المعاقبة ماليًا كل من: القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والقلعة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن بيراميدز بلازا، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وآسيك للتعدين-اسكوم، وحديد عز، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه، على شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ومبلغ 10 آلاف جنيه على شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومنح الشركتين مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

