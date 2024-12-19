تايوان: البنك المركزى يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أ ش أ

أعلن البنك المركزي في تايوان، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2%، في قرار اتخذه بالإجماع خلال اجتماع ربع سنوي لمجلس الإدارة، ويأتي متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس، أن البنك أوضح أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية زاد بشكل كبير، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، ما يستلزم التحلي بالحذر حيال التغييرات المحتملة في المشهد التجاري العالمي.

ولفت الراديو إلى أن البنك رفع أيضا تقديراته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 4.25 % مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.82%، كما توقع أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.13% في عام 2025.