أسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس 19-12- 2024

كتب مدحت عادل

ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم الخميس 19-12-2024، حيث تباينت الاسعار وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة يتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 9 إلى 17 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9.5 إلى 13.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 11 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 9 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.