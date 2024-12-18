ممثلو شركات كبرى في أوروبا يطالبون باستمرار نقل الغاز الطبيعى عبر أوكرانيا

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يقوم أكبر مورد للغاز السلوفاكي (SPP) إلى جانب ممثلى الصناعة من النمسا والمجر وإيطاليا بحملة من أجل استمرار تشغيل نقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

وذكرت شبكة "أو آر إف" الأوروبية، أن هؤلاء معا سلموا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة تدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية للغاز في أوكرانيا.. مشيرة إلى أن الجمعية الصناعية النمساوية كانت من بين الموقعين أيضًا.

وأوضحت أن الرسالة تمثل صوتًا مهمًا لرجال الأعمال والمسئولين بشكل مباشر عن أمن الطاقة واقتصاد المنطقة والذي يمكن أن تعاني من أضرار اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب، لافتة إلى استفادة مستهلكي الغاز الأوروبيين وأوكرانيا ذاتها أيضاً من استمرار نقل الغاز.

يذكر أنه في نهاية العام الجاري سوف ينتهي عقد العبور بين شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم والمورد الأوكراني نافتوجاز، والذي يسمح بنقل الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب في أوكرانيا إلى أوروبا الوسطى.