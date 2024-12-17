رئيس الوزراء البريطانى يؤكد الحاجة إلى دعم أوكرانيا خلال هذه الفترة

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، الحاجة الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الفترة الحرجة.



وشدد ستارمر - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - على ضرورة التأكد من حصول أوكرانيا على كل ما تحتاج إليه من تمويل وتدريب وإمكانات تجلعها في أقوى موقف ممكن، وذلك في أعقاب مناقشته للوضع في أوكرانيا مع حلفاء رئيسيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وحول مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية إيجور كيريلوف قبل ساعات، رفض ستارمر التعليق على هذا الأمر وأكد مجددا أهمية دعم أوكرانيا في الوقت الحالي.



وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مصرع إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية ومساعده في انفجار وقع في موسكو.



بدوها، قالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو إن العبوة الناسفة التي قتلت إيجور كيريلوف جنوب شرق موسكو، كانت مزروعة في دراجة نارية.