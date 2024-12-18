مطار دمشق الدولى يستأنف الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات السورية، قبل قليل، إقلاع أول رحلة طيران داخلي من مطار دمشق الدولى إلى حلب.

من جانبه، أعلن مصرف سوريا المركزي إعادة تشغيل آلات الصرف الآلي وخدمات الدفع الإلكتروني.

كان مدير مطار دمشق الدولى أعلن فى وقت سابق أنه سيتم استئناف العمل بالمطاراليوم الأربعاء.

ووثقت مقاطع فيديو قيام عمال المطارات بتغيير ألوان العلم على الطائرات السورية استعدادا لعودة الرحلات الجوية، حيث جرى وضع "علم الاستقلال" على الطائرات السورية، بدلا من العلم الحالى الذى تم اعتماده من جانب النظام فى سوريا منذ عام 1980.

ويتكون العلم، الذى استخدم عند الاستقلال، من عدد من الألوان يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية.