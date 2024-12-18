مصرع 14 شخصًا جراء زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب المحيط الهادى

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لقي 14 شخصًا مصرعهم؛ بينهم مواطنان صينيان، جراء زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب بورت فيلا عاصمة في فانواتو الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، ويجري رجال الإنقاذ في فانواتو، اليوم الأربعاء، عمليات بحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض بعد يوم من الزلزال.

وقال مفوض شرطة فانواتو "روبسون يافرو"، إن أكثر من 200 شخص قد أصيبوا، بينما تركزت جهود الإنقاذ على موقع انهيار مبنيين. وأضاف أن ثلاثة أشخاص محاصرين في مبنى منهار يتواصلون مع رجال الإنقاذ.

وأضاف يافرو: "نعتقد أن هناك المزيد من العالقين بالداخل"، وأشار إلى أن امرأة انتشلت من تحت الأنقاض توفيت، في وقت لاحق، حسبما أوردت قناة "تي في 5 لوموند" الفرنسية.

وقال مسئولون حكوميون ومسئولون في مجال الطاقة، إن خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات لا تزال معطلة. وتم نصب خيام خارج مستشفى بورت فيلا؛ لإدارة تدفق المرضى.

بدوره.. قال المكتب الوطني لإدارة الكوارث، إن عشرة مبان في المدينة الرئيسية في بورت فيلا تعرضت لأضرار هيكلية كبيرة.

وذكر مكتب إدارة الكوارث الوطنية- في تقرير- أن من بين الوفيات الـ14 المؤكدة، توفي ستة أشخاص في انهيارات أرضية، أربعة في مبنى بيلابونج المنهار وأربعة في مستشفى فيلا المركزي.

من جهته.. قال السفير الصيني لدى فانواتو لي مينج جانج، لوسائل الإعلام الرسمية، اليوم، إن مواطنين صينيين لقيا حتفهما في الزلزال.

وانهارت أعمدة خرسانية في مبنى يستضيف بعثات أجنبية في العاصمة، بما في ذلك السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والنيوزيلندية، في الزلزال القوي.

وضربت عدة هزات ارتدادية، بما في ذلك واحدة بقوة 6.1 درجة، فانواتو خلال الليل.

وقال رئيس الوزراء المؤقت شارلوت سالواي، إن لجنة الكوارث الوطنية أعلنت حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول لمدة سبعة أيام في المناطق الأكثر تضررًا. وقد تم طلب المساعدة الدولية.

كما قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها سترسل فريقا إلى فانواتو؛ لبحث تقديم إمدادات الإغاثة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إن طائرتين عسكريتين ستتوجهان إلى فانواتو، صباح الأربعاء، وعلى متنهما فريق مساعدات طبية وفريق بحث وإنقاذ.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، "إن هذا حادث بالغ الأهمية ونحن نشعر بالقلق بشأن كيفية تطوره".

في السياق.. قال السفير الفرنسي في فانواتو جان بابتيست جانجين فيلمر، إن مروحية عسكرية فرنسية وصلت من كاليدونيا الجديدة وعلى متنها أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ومهندسون عسكريون.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات فانواتو جيسون راكاو لقناة "في بي تي سي" المحلية، إن مطار بورت فيلا الدولي سيغلق أمام شركات الطيران التجارية لمدة 72 ساعة؛ للسماح للطائرات الطبية والطائرات المعدة للتعامل مع حالات الطوارئ بالهبوط.

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 116 ألف شخص أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد تأثروا بالزلزال.

وتُصنَّف الدولة الجزرية الاستوائية الواقعة على "حلقة النار في المحيط الهادئ" النشطة زلزاليًا، ضمن أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية والأحداث الجوية المتطرفة.