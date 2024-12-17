اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب بورت فيلا بجزيرة فانواتو بالمحيط الهادى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:58 ص
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب بورت فيلا بجزيرة فانواتو بالمحيط الهادى ريختر
أحمد علوى

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ضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ الثلاثاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأمريكي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من "تسونامي" تحذيرا من خطر حدوث أمواج مدّ عال.

وقالت المعهد الأمريكي إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 43 كلم تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كلم فقط إلى الغرب من مدينة بورت فيلا عاصمة جزيرة فانواتو، وذلك بعد أن كان قد قدّر في نشرة أولى قوة الزلزال بـ7.4 درجات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من جانبها إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي اليوم الثلاثاء.

 

 







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ريختر

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هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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