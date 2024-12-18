ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها.. تشييع جثمان شريهان ضحية حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية (صور)

أسيوط- هيثم البدرى

شيع الآلاف من أهالى مركز ديروط في أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جثمان السيدة شريهان إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب في الترعة الإبراهيمية إلي مثواها الأخير، حيث عثر على جثمانها أمس الثلاثاء عن طريق أحد الصيادين عند قرية سرقنا ببحر يوسف بمركز ديروط بأسيوط.

وكانت شريهان قد ألقت بطفلتيها من باب السيارة أثناء انزلاق السيارة بترعة الإبراهيمية، وتمكن أحد السائقين من انقاذهما.

وأدى الآلاف من أهالي مركز ديروط صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد قريتها، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخيرة بمقابر العائلة.

يشار إلى أن سيارة ميكروباص قد سقطت بترعة الإبراهيمية قبل 10 أيام في مياه الترعة الإبراهيمية بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وانتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ 25 غطاسًا والاستعانة بقوات الانقاذ النهري من 4 محافظات لسرعة البحث عن ركاب السيارة.