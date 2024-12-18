شولتز يأمل في زيارة ترامب قبل الانتخابات الألمانية المبكرة

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قال المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز، بعد يوم من خسارته تصويت الثقة في البرلمان، إنه يأمل في زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد أن يؤدي اليمين رسميًا في 20 يناير 2025.



وعلى الرغم أنه من المحتمل أن تجري ألمانيا انتخابات مبكرة في 23 فبراير القادم بعد انهيار حكومتها،أفاد مصادر في برلين لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لا يمكن استبعاد" أن يلتقي شولتز بترامب في واشنطن.



وقد أفادت الوكالة بأن شولتز "أعرب عن رغبته في زيارته قريبًا بعد توليه منصبه" عندما اتصل شولتز بترامب في أوائل نوفمبر لتهنئته على هزيمته جو بايدن وعودته إلى البيت الأبيض.



وعلى الرغم من أن ترامب اتخذ خطوة غير معتادة بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور أداء اليمين، لم يتم الإعلان بعد عن أي قادة آخرين تمت دعوتهم للحضور.



ولم تقدم كل من برلين وواشنطن أي إشارة على أن اسم شولتز كان ضمن قائمة المدعوين.