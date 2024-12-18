شبورة كثيفة وأمطار.. طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار متوسطة، اليوم على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.