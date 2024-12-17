شبورة وأمطار متوقعة غدا الأربعاء 18-12-2024 بهذه المناطق

كتب محمود راغب و مرام محمد

كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، على القاهرة الكبرى، 22 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة، اليوم، على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.