اليوم السابع
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زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 لهذه الفئات.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:20 ص
زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 لهذه الفئات.. إنفوجراف معاشات شهر يناير 2025
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

المعاشات
المعاشات

كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

يذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية كانت قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.







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