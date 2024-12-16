الأربعاء 1-1-2025 موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف المعاشات لشهر يناير بالزيادة الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن زيادة جديدة فى الحد الأدنى والحد الأقصى لها، فمن المقرر أن يتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 1-1-2025، بدأت بالفعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى عدد من الإجراءات التى تخص بدء رفعها كحد أقصى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها.

ومن المقرر أيضا أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية كانت قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.