رئيس جامعة حلوان يعزز روح الأسرة الجامعية مع مجلس اتحاد الطلاب على مائدة غداء

محمد صبحى

اجتمع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بمجلس اتحاد الطلاب على مائدة الغداء بـ فندق كلية السياحة والفنادق، في لحظة تجسد روح الأسرة الواحدة والتواصل المباشر بين القيادة والطلاب.

حضر هذا اللقاء الودي نخبة من القيادات الجامعية، شملت الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

ترك اللقاء انطباعاً رائعاً بروحه العائلية، حيث تبادل الحاضرون أطراف الحديث في أجواء مفعمة بالبهجة والمودة، وسط حضور كل من الدكتور محمد حلمي رائد أسرة "طلاب من أجل مصر"، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

وأضفى كورال الجامعة لمسة فنية رائعة على الحفل، حيث قدم فقرة غنائية رائعة أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الحاضرين، وأشعرت الجميع بروح الفرح والانتماء الجامعي.

أشرف على تنظيم هذه الفعالية الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل على الدور المحوري للأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية في تشكيل شخصية الطالب الجامعي المتكاملة. وشدد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز روح الانتماء وبناء جسور التواصل المباشر بين إدارة الجامعة والطلاب.

وفي هذا السياق، أوضح أن مسؤولية مجلس الاتحاد تتمثل في تحسين صورة الجامعة وتسويقها، من خلال العمل على توعية الزملاء والاهتمام بالأنشطة المتنوعة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية. كما دعا إلى ضرورة التركيز على القراءة والتثقيف، والعمل كحلقة وصل فعالة بين الطلاب وقيادات الجامعة لحل التحديات التي قد تواجههم.

وشدد على أهمية الوحدة والتماسك بين الطلاب، معتبرًا ذلك أساسًا جوهريًا لتحقيق التطور المنشود داخل المؤسسة التعليمية.