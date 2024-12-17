جامعة حلوان تنظم دورة متخصصة فى تقييم الأداء الوظيفى

محمد صبحى

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بـ جامعة حلوان دورة تدريبية حول تقييم الأداء الوظيفي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وحاضر فيها الدكتور السيد فتوح أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس بكلية التربية بالجامعة.

تأتي أهمية تقييم الأداء الوظيفي كأداة أساسية لتحسين إنتاجية العاملين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، ولا تقتصر هذه العملية على قياس أداء الموظف فقط، بل تشمل تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح خطط لتطوير الكفاءات والمهارات.

وتضمنت الدورة محاور متعددة، أبرزها، مفهوم تقييم الأداء الوظيفي وأهدافه، الأساليب والنماذج المستخدمة في التقييم، والتحديات التي تواجه عملية التقييم وكيفية التغلب عليها، الى جانب أسباب تقييم الأداء حيث انه يوفر المعلومات التى على أساسها تتخذ العديد من القرارات، تقييم سلوك الموظفين، ومن خلالها يمكن مراجعة خطط ونظم العمل، ويوفر اساساً يمكن الاعتماد عليه في تحسين وتطوير مستويات الأداء بالمنظمة.

هذا وقد أشرف على تنظيم الدورة التدريبية الأستاذ على فاروق رئيس الإدارة المركزية ، الأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، الأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، والأستاذة مي ممدوح.