اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

جهاز الأمن الفيدرالى الروسى: اعتقال منفذ عملية اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:11 ص
جهاز الأمن الفيدرالى الروسى: اعتقال منفذ عملية اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعى إيجور كيريلوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة "تاس" عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال منفذ عملية اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعى الروسى في إيجور كيريلوف، مشيرة إلى أن "المعتقل مواطن أوزبكستاني اعترف بتجنيده من الخدمات الخاصة الأوكرانية".


وفي وقت سابق، اكدت السلطات الروسية "مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو".


وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على "أننا نتوعد القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بالانتقام الحتمي لمقتل قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف".







مشاركة

إيجور كيريلوف

روسيا

اوكرانيا

قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة