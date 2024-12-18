اليوم السابع
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الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:30 ص
الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك الإمارات - أرشيفية
أ ش أ

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بحث خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، مع ندى رشميانتو المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية في الخارجية الإندونيسية، سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، فى الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وأعرب بالهول، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الإندونيسي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان - خلال الاجتماع - عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطّط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة الخارجية، والموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية إندونيسيا.







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ندى رشميانتو

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