استشهاد وإصابة فلسطينين فى قصف مناطق بغزة واستهداف مستشفى كمال عدوان

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استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال محيط متنزه "أرض المفتي" شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفة أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الصبرة، وحي الزيتون.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 3 إصابات جراء استهدف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قويدر في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم مسعف جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية 3 منازل مقابل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال مدينة رفح جنوب القطاع، تم نقله إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، بإصابة عدد من الطواقم الطبية والمرضى إثر تفجير الاحتلال روبوتا قرب المستشفى شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45.059 مواطن، وإصابة 107.041 مواطن، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل من مجازر الاحتلال الإسرائيلي.. استهدفت آليات الاحتلال، فجر اليوم، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة فيه.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إنه تفاجأ بدخول الآليات والجرافات إلى محيط المستشفى الذي سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين في محيطه وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء، مضيفا أنه جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنوني على المستشفى بكافة أنواع الأسلحة، وتعمد الاحتلال استهداف قسم العناية المركزة بإطلاق النيران تجاهه بشكل واضح.

وأضاف أنهم قاموا بأعجوبة بإخلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي من قسم العناية المركزة واشتعلت النيران داخله، مشيرا إلى أنه القسم الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة، واصفا الوضع في المستشفى وخاصة قسم العناية المركزة "بالكارثي جدا وأنه ما زال خطيرا".

وأوضح أن قسم العناية المركزة الآن خرج عن الخدمة والوضع كارثي، وكنا قد ناشدنا العالم منذ أكثر من 75 يوما بضرورة وجود حماية للمنظومة الصحية والعاملين فيها لكن لا استجابة.