إنتاج النيكل المتزايد فى إندونيسيا يساهم فى تحقيق فائض عالمى

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شهد سوق الفولاذ المقاوم للصدأ عامًا مليئًا بالتحديات في عام 2024، حيث اتسم بضعف الطلب وزيادة العرض وانخفاض أسعار النيكل.

وأشار تقرير لمنصة "أويل برايس" الدولية، أن إنتاج النيكل المتزايد في إندونيسيا ساهم في تحقيق فائض عالمي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار والتأثير على قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ.

ولفت التقرير إلى بقاء المشتريين للفولاذ المقاوم للصدأ حذرين، حيث قاوموا الشراء الآجل على الرغم من انخفاض الأسعار، مما أدى إلى زيادة المخزون لدى الموزعين، وبشكل عام استقر مؤشر المعادن غير القابل للصدأ (MMI) الشهري مع زيادة متواضعة بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.

وبحسب المنصة لم يكن لدى موزعي الفولاذ المقاوم للصدأ أي شيء جيد ليقولوه عن عام 2024 قبل حلول العام الجديد وبالنسبة للكثيرين تميز عام 2024 في الغالب بظروف طلب ضعيفة وسوق فائضة فى العرض.