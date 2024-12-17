اليوم السابع
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500 فرصة عمل جديدة فى ملتقى توظيف محافظة القاهرة غدا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:19 م
500 فرصة عمل جديدة فى ملتقى توظيف محافظة القاهرة غدا الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة غدا الأربعاء، ملتقى توظيف بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة تقدم أكثر من 500 فرصة عمل فى جميع المجالات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كما سيتفقد محافظ القاهرة على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الاثنين الماضى، بنادى سيتى كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية، وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.







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