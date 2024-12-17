اليوم السابع
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وزير الصناعة السعودى: نستهدف تسهيل دخول المنتجات الدوائية السعودية لمصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:04 م
وزير الصناعة السعودى: نستهدف تسهيل دخول المنتجات الدوائية السعودية لمصر الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدا أننا نمد يدنا للتعاون مع الأشقاء بالسعودية في قطاع الدواء وتابع: مصر والسعودية من أكبر الأسواق في الوطن العربى من ناحية القيمة وعدد الوحدات المتداولة للدواء .

وأضاف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بهيئة الدواء أن مصر تسعى إلي تطوير الصناعة الوطنية، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون لتوطين عدد كبير من الأصناف الحيوية.

وأوضح  بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى: نخطط لأن تكون السعودية مركز اقليمى لصناعة الدواء في المنطقة وتابع: هناك تعاون كبير مع الجانب المصرى، وتربطنا بمصر علاقات طيبة وسنتعاون بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وقال: سنواصل العمل لتسهيل دخول المنتجات الدوائية لمصر والعكس، مع توسع فى زيادة الطاقات الانتاجية.

وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى: نستهدف توفير كافة مقومات الانتاج والتعاون فى كل ما يخص الصناعة بهدف الوصول لأعلى مستوى من الجودة.

 







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