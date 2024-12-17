وزير التعليم يتفقد انتظام الدراسة فى مدارس الغربية

كتب محمود طه حسين

وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى محافظة الغربية لمتابعة انتظام الدراسة والتقييمات بالمدارس واستعداد المديرية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل، وتستهدف جولة الوزير زيارة عدد من المدارس للاطلاع على انضباط العملية التعليمية.

وبدأ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته بمدرسة الشهيد عبدالله شنيشن الإعدادية بنات بمحافظة الغربية، في زيارة مفاجئة، وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على الأوضاع داخل المدرسة، حيث سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين جودة التعليم.