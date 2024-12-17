وزير الأوقاف يدشن مبادرة عودة الكتاتيب بقرية كفر الشيخ شحاتة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

وصل منذ قليل، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى قرية كفر الشيخ شحاتة التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية، وذلك لتدشين مبادرة عودة الكتاتيب، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية.

وأكد وزير الأوقاف، بأن الهدف من عودة الكتاتيب ليس عودتها بالشكل التقليدى لحفظ القرآن الكريم وفقط وإنما نستهدف فى هذه المرحلة ربط حفظ القرآن الكريم بمعرفة معانيه وكذا التعرف على أصول الدين الاسلامى من خلال المنهج الوسطى الأزهرى على أيدى نخبة مختارة من المحفظين الذين يتمتعون بالعلم الوسطى مغلف بالطباع الوسطية الرصينه بما يخدم رسالتهم فى إستقطاب النشئ الصغير وربطهم ربطات وثيقا بأصول ديننا الحديث فى جو أسرى محبب للجميع.