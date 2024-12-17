وزير الأوقاف يصل المنوفية لتدشين مبادرة "عودة الكتاتيب" بالقرى لإحياء التراث

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، تأتى هذه الزيارة فى إطار تدشين مبادرة " إحياء الكتاتيب " والتى تنظمها وزارة الأوقاف ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" على أسس راسخة من الأخلاق الرفيعة والفهم العميق لمعانى الدين والانتماء الصادق للوطن.

حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن البيومى أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور حسين القاضى الاتصال السياسى، والدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف المنوفية.



ورحب محافظ المنوفية بوزير الأوقاف فى إطار زيارته الأولى للمحافظة، مشيدا بجهوده الدعوية وما يقدمه من علم يعبر عن سماحة الدين الإسلامى و آرائه واتجاهاته التى تعين الدعاة على تشكيل منظومة عمل تنهض بالخطاب الدينى، مثمنًا دور وزارة الأوقاف فى خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد بالإضافة إلى تنظيم قوافل دعوية ودروس توعوية وندوات تثقيفية فضلًا عن دورها المجتمعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كأهلهم تحقيقًا بمبدأ التكافل الاجتماعى للارتقاء بمستوى الخدمات.



فيما أعرب وزير الأوقاف عن شكره وامتنانه لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال وجهوده الداعمة للدعاة والأئمة وتنفيذ خطط الوزارة، فضلًا عن دوره الرائد والحيوى فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ودعمه الدائم والمستمر للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مبادرة "عودة الكتاتيب" بالقرى والمدن تمثل خطوة مهمة لإحياء روح أصيلة فى تاريخ الدولة المصرية تعكس رؤية الوزارة فى استعادة الدور الريادى للكتاتيب فى تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم وقيم الاسلام السمحة.



هذا ومن المقرر عقد لقاء بقيادات مديرية الأوقاف والأئمة، ثم التحرك إلى كفر الشيخ شحاتة بمركز ومدينة تلا لتفقد كتاب القرية وحلقات القرآن الكريم كصروح تعليمية وتربوية تحفظ الهوية وتبنى الإنسان المصري.