وزارة التضامن: لدينا قائمة احتياطى 30% لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب محمد شعلان

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه تم إعلان النتائج بالأمس فيما يخص حجاج الجمعيات الأهلية ومن اليوم بدأوا تحصيل الاشتراكات اعتبارا من اليوم حتى الخميس القادم وكل حاج فاز في القرعة تم إعلامه بالنتيجة، مشيرا إلى أن أعدادهم بلغت 12 ألف حاج.

وأضاف أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن الـ12 ألف حاج من ضمن الحصة المخصصة لحجاج الجمعيات الأهلية وفي نسبة احتياطي 30%، موضحا أنه سيتم الدفع بأعداد من القائمة الاحتياطي حسب انتهاء المهلة المقررة لغير المسددين للاشتراكات من القائمة الأساسية.

وتابع: "سيتم تصعيد بدلا من المتخلف عن السداد من قائمة الاحتياطي وهذا سواء عدم السداد أو عدم انطباق بعض الشروط بعد الإعلان في اشتراطات صحية وأرسلت للحجاج"، موضحا أنه فور إعلان النتائج كل حاجة يتوجه لأحد مستشفيات وزارة الصحة القريبة من سكنه لإجراء الكشف الطبي للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية.