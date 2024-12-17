حج الجمعيات الأهلية.. إتاحة مرافقين من أحد الأقارب للحجاج

كتب مدحت وهبة

فى إطار الحرص على التيسير على حجاج الجمعيات الاهلية خاصة كبار السن، أتاحت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مرافقين من أحد الأقارب لحجاج الجمعيات الأهلية، من خلال النموذج المعد لطلب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قدد حددت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج كانت ٌقد أجرت القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م، وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.