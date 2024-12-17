نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات رحلة الحج الأحد المقبل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 م يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر ، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للصيادلة فقط وعددها (5) تأشيرات.

وأوضحت نقابة الصيادلة، إنه سيتم ابتداء من الأحد الموافق 22 ديسمبر حتى يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى ، على أن يتم إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الاثنين 30 ديسمبر (الساعة الواحدة ظهراً) بمقر النقابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج

1-صورة جواز السفر المميكن لا يقل صلاحيته عن عام 1/3/2026

2_صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3-كارنيه النقابة العامة ساري.

على أن يتم التقديم في ادارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي من الساعة 9 ص حتى الساعة 3.30 عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت .