نقابة الصيادلة: لجنة من هيئة الدواء لوضع آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

كتبت آية دعبس

استقبلت النقابة العامة لصيادلة مصر، الدكتورعلى الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة، يأتى ذلك فى إطار الحرص على التعاون المشترك بين النقابة والهيئة لمناقشة قضايا مهنة الصيدلة وإيجاد حلول لها.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة للصيادلة، والتى تضم الدكتور عبد الناصر بدوى سنجاب، الدكتورة فاتن عبدالعزيز فتح الله، النائب الدكتور كريم بدر حلمى، وبحضور نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، إن زيارة رئيس هيئة الدواء المصرية تاريخية لنقابة الصيادلة، حيث أصر على اصطحاب نقباء الصيادلة لمقر هيئة الدواء المصرية، والافطار معًا بمقر الهيئة، ليؤكد على بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة ونقابة الصيادلة.

وأوضح أن الاجتماع تناول قضية الأدوية منتهية الصلاحية، كما تواصل رئيس الهيئة مع رئيس غرفة صناعة الدواء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الهيئة وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة وشعبة الصيدليات، لوضع آلية دائمة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتعامل معها.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، إن رئيس الهيئة وعد أن هذه القضية ستحل مع الانتهاء من منظومة التتبع الدوائى، التى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجارى 2024، وأنه سيتم وضع آلية للتعامل مع المخازن وشركات التوزيع التى تخالف القانون، وأوضح أن رئيس هيئة الدواء، أكد أن أعضاء هيئة الدواء، وخاصة التفتيش الصيدلي، يتعاملون مع الصيادلة بروح الزمالة، وأنه لن يتم الاضرار بأى صيدلى إلا الصيدلى المخالف.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة أكد أنه سيتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للاعلام كرم جبر، للتنسيق بين الهيئتين لمواجهة ظاهرة التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية.