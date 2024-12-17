اليوم السابع
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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:40 م
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025 ، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد،  مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.


 






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