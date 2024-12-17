الرئيسية أخبار عاجلة مصادر مطلعة: التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الأيام المقبلة الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:20 م اثار القصف الاسرائيلي على غزة كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إنه من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالأيام المقبلة، نقلا عن القاهرة الإخبارية. مشاركة غزة قطاع غزة اخبار غزة العدوان الإسرائيلي على غزة المجاعة في غزة الدمار في غزة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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