محافظ كفر الشيخ يناقش 11 طلبا وشكوى متنوعة فى لقاء المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 11 طلبا وشكوى متنوعة في لقاء المواطنين، تضمنت طلبات خدمية ومشاكل تتعلق بالمواطنين في مختلف القطاعات، والذي عقد بمكتبه بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

يأتي هذا اللقاء في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل المباشر مع المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

‏تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، فى عدد من الموضوعات من بينها طلب أهالي منطقة المقابر بمدينة مسير توصيل خدمة الصرف الصحي لـ18 منزلًا، وطلب أهالي قرية العمدان بمركز الرياض بشأن استكمال خط الطرد وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقرية، حيث تم مناقشة هذه الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشددًا بالتواصل الميداني مع المواطنين وحسن معاملتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بسرعة وفعالية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء جزء من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، إلى جانب حرصه على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المواطنين خلال جولاته الميدانية، مشيرًا إلى أن خدمة أهالي المحافظة تأتي في مقدمة أولوياته.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة والجهات المختصة لضمان الشفافية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لها.



لقاء المواطنين بمكتب محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يعقد لقاء المواطنين