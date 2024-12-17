محافظ دمياط يبحث الموقف الحالى لسوق فارسكور الحضارى

دمياط - هيثم مراد

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة ميدانية للسوق الحضارى بمدينة فارسكور رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث الموقف الحالى داخل السوق.

وتفقد محافظ دمياط، خلال جولته الوضع القائم للسوق الذى يتضمن 81 باكية، وشدد على تكثيف حملات رفع التعديات على الطريق العام، مؤكدا ضرورة التصدى لتلك الظاهرة بمنتهى الحسم.

وأشار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إلى أنه يجرى إعداد دراسة لاستغلال مبنى السوق و توفير مكان بديل للبائعين، وذلك بعد تجهيزه بشكل مناسب، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعات دورية وبشكل مستمر لما تم تنفيذه فيما يخص التصدى لحالات التعدى والتى خلقها البائعين داخل السوق مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

كان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قد اجرى اليوم زيارة ميدانية استهدفت مدينة فارسكور لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان جديد" والتى تجرى اليوم بقرية العطوى التابعة لمركز فارسكور.