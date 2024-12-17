محافظ الدقهلية يتفقد حى غرب لمتابعة العمل بملف التصالح ومستوى النظافة

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصورة، حيث تفقد اللواء مرزوق المركز التكنولوجي بحي غرب، لمتابعة العمل بملف التصالح على مخلفات البناء وشدد على تكثيف العمل بهذا الملف وسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين والانتهاء من تقديم وتجهيز جميع الملفات وعرضها على لجان البت ، وتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة.

كما تفقد المحافظ مستوي النظافة والإشغالات بشوارع حي غرب ووجه بتكثيف مستوى النظافة ورفع جميع الإشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.



وأيضاً تفقد اللواء مرزوق أحد المخابز البلدية بشارع الترعه لمتابعة مستوى جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات الفنية والتأكد من صرفه لمستحقيه، ووجه بتحرير محضر مخالفة أوزان لصاحب المخبز.



كما تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه ووجه لوكيل وزارة التموين بمراجعة كافة الأسعار بالمنافذ للتأكد من عدم المغالاه في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

كما قام اللواء "مرزوق" بتفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء ، ووجه بتكثيف أعمال التنفيذ والانتهاء منه وتسليمه قبل نهاية شهر يناير القادم.