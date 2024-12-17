محافظ الدقهلية يتابع أعمال القافلة المتكاملة المجانية بقرية العصافرة بالمطرية

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة بقرية العصافرة مركز المطرية، واستفاد منها 800 من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

وقام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وإشراف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ونادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بالتنسيق مع إدارة مشروعك وممثلي البنوك بتسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية بقرية العصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية ومديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، وقدمت خلالها ندوة توعوية إرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، كذلك طرق الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات لتشجيع الخريجين على الإنتاج وتقديم التيسيرات اللازمة من ممثلي البنوك.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل، إن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدماتها لـ800 من المواطنين بالمجان، وتستمر القوافل المتكاملة في الانطلاق بكل مراكز ومدن المحافظة.